µ¤Ê¬¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ö¤É¤¦Èª¤Ç³Ú¤·¤à¤ªÃã²ñ¤Ö¤É¤¦¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼

2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¸ÍÄÍÄ®1-104-19¡Ë¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡ÖVignoble¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¹Ô¤¯¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬
¡ÖVignoble¡Ê¥ô¥£¥Ë¥ç¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤Ö¤É¤¦Èª¡×¤Î°ÕÌ£¡£¤Ö¤É¤¦Èª¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤ò¹¤²¤¿¤ªÃã²ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á½Ü¤Î¤Ö¤É¤¦¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¡¢¡Ö¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¡×¡¢¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¡¦¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡Á¥ì¥ß¡¼¥Þ¥ë¥¿¥óXO¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î5ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ó¤À¡Ö¹ñ»ºµí¥Ð¥éÆù¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¤ÈÂû¤Î¥Ü¥ë¥É¥ì¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹Åº¤¨¡×¤Ê¤É3ÉÊ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÍÎÉþ¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍèÅ¹¤¹¤ë¤È¥ß¥Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï6500±ß¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï14»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤Î120Ê¬À©¤Ç¤¹¡£
Á°Æü12»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£