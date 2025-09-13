¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè121ÏÃ¡¢¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÏ¢ºÜ¤«¤é1Ç¯¸å¤Ë¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬Ìø°æ²È¤Ë
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£9·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè121ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤ë¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¡£
¡¡³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Âè120ÏÃ¡£
¡¡Âè121ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¤¤Ë½Ð¤¿³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ»¨»ï¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÁÏ´©¤«¤é1Ç¯¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÂ¾¤Î»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤âÌ³¤á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯¸å¡¢¤¿¤¯¤ä¤¬Ìø°æ²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë