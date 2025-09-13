2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』にが出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

春海は、直美（上坂樹里）が住む長屋の大家・嘉平を演じる。

春海四方（大家嘉平役）コメント『風、薫る』出演への意気込みあれれ、NHKのどなたか、私が学生時代に『おんぼろアパートの管理人』をやっていたことをご存知だったのでしょうか？（笑） 今回は『長屋の大家さん』の役だなんて！ こうなったら直美ちゃんのことを全力で応援しちゃおう！ 口は汚く喧嘩のように見えちまうのがたまにキズ……こっちとら江戸っ子だい！ 貧乏だけど心は錦！

連続テレビ小説への出演『ゲゲゲの女房』－主人公を思いやる近所の魚屋さん。『半分、青い。』－声が小さくて何を話しているかわからないクラゲ先生。『なつぞら』－厳格な料理人、先代親方。『エール』－カフェの常連客、太っ腹な社長。私は連続テレビ小説にはたくさん出演させていただいております！

看護との接点・思い出母が亡くなるまでの4か月の長期に渡り親身になって介護してくださった方々は、まさに聖人のような存在でした。感謝しかありません。（文＝リアルサウンド編集部）