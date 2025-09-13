

自らの主張を黙殺された、と怒りをあらわにした井戸川克輶（撮影・筆者）

【写真】判決後の集会で「羊と羊飼い」について語った井戸川克輶

2025年7月30日、福島第一原発のある双葉町の元町長、井戸川克隆（79）が国と東京電力ホールディングスを相手に起こした民事訴訟の判決が東京地裁で言い渡された。阿部雅彦裁判長は国の法的責任を認めず、国と東電の主張を丸のみした判決の要旨を法廷で朗読した。それはまるで法廷に来た支援者にこの訴訟を無意味と印象付け、井戸川に犁磴寝入り瓩鯒るかのようだった。

「双葉町長だった自分にしか言えないことがたくさんある」。原発事故によるあらゆる被害を訴えたために一審だけで10年に及んだ「井戸川裁判」。倏堊吻瓩漏亳腓靴討い燭箸呂い─∩幣戮琉婬舛気┐盍袷竿歡蠅気譴拭社会から広く理解を得て歴史に残すこともかなわなければ、この10年間は無駄に終わる。80歳を前に井戸川はこれからも闘い続けるのか。

私は13年にわたり井戸川の取材を続け、昨年2月に『双葉町 不屈の将 井戸川克隆――原発から沈黙の民を守る』（平凡社）を刊行した。本記事は筆者による井戸川裁判傍聴記の一審判決編（後編）である。

井戸川は控訴するのか？

民事訴訟法は控訴状の提出期限を「判決文の送達を受けた日から2週間以内」と定めている。控訴状は控訴の意思を伝えるだけなのでそれほど手間はかからない。他方、控訴から50日以内に提出しなければならない控訴理由書は、一審判決の誤りを指摘しなければならず、法律的な知識も要求される。

代理人弁護士が付かない本人訴訟になっている井戸川にとって負担は大きい。また控訴審（二審）は一審判決の是非が争点となるため、早々に審理を打ち切られて、不完全燃焼で終わる危険性もある。国と東電はまず控訴しないだろう。次の焦点は井戸川が一審判決を不服として控訴するかに移った。

判決直後の、地裁正門前でのぶらさがり取材で、記者から控訴の意思を問われた井戸川は「控訴するかどうかはまだ決めていませんが、許せないという気持ちです。原告の私自身が経験者で証拠であるのに裁判長がウソを言ったわけですから」と不満を示した。一方、「どうなるかまだ断言はできませんが、単なる控訴だけで済む話ではない。もっと深いところに飛び込んでいきたい」とも述べ、言質を与えなかった。

まだ最終的に決めていないのは事実だろうが、少し前から一審で終える方向に傾いているように私の目には映った。

そもそも井戸川がこの裁判で求めていたものは、字面だけの勝訴判決でも、残りの人生で使いきれないほどの巨額の賠償金でもない。裁判を通じて国策の誤りと自らの正義を歴史に刻むことにある。あまりに黙殺ぶりがひどいとはいえ、倏堊吻疊酬茲詫汁曚気譴討い芯未蠅澄

判決文によって歴史に刻むことができなくとも、井戸川が記した膨大な裁判書面に光が当たれば当初の目的を達成できる。だから井戸川は口頭弁論のたびに報告集会を開いて準備書面を配り、「井戸川裁判を支える会」のホームページに公開してきた。

判決の言い渡しから約1時間半後、衆議院第2議員会館で報告集会が始まった。井戸川が倏埓錣諒朖瓩鮟劼戮襪函狭い会議室を埋めた100人ほどの聴衆がどっと沸いた。

「本当は淡い期待も抱いていたんです。でも全部東電と国のシナリオ通り。この事故に欠けているのは水戸黄門です。悪い家老が経済産業省、悪代官が福島県庁、そして悪徳商人が東電です。でも今日の判決は『文句を言うな、井戸川は従え』という大ウソです。悪党を裁く水戸黄門がいないんです」

井戸川裁判の報告集会ではいつも、「水戸黄門」のような漫談さながらのスピーチには盛り上がるものの、安全規制や被災者政策の法制度に関する話になると静まり返る。

会場を見渡すと、見覚えのある高齢者ばかりだ。彼らは井戸川裁判だけではなく他の原発訴訟の集会にも参加している。

“支援者”すら理解していない

この日も井戸川はいつものスライドを映しながら自らの裁判の意義を説明した。何度も見聞きした内容だ。ところが10分ほどして、見たことのないスライドが表れた。タイトルは「羊と羊飼いについて」とある。

「会場の皆さんをバカにするつもりは毛頭ありません。私の裁判はウソとの闘いでした。官僚たちはマスコミを使って、『ねばならない』と国民に思い込ませて羊にしています。誰かが作ったお題目やスローガンのウソを見抜く眼力が必要です」

「俺にはホームベースがないんだよ」。判決の数日前、井戸川はそんな愚痴をこぼしていた。移り気な犹抉膽圻瓩燭舛飽羝誉遒失望しているのは明らかだった。井戸川自身が「皆さんのことではない」と前置きしたのだから仕方ないが、集まった犹抉膽圻瓩燭舛「自分のこと」と思っている様子はない。しかし質疑応答の時間に移ると、犹抉膽圻瓩燭舛量詰解があらわになった。



判決後の報告集会で「羊と羊飼い」について語る井戸川克輶（撮影・筆者）

高齢女性）私も双葉町（出身）です。みなさん、どんなに苦しいか分かりますか。つらかったのは港区から出ていけと言われて、高齢者に貸してくれるところがないことです。

井戸川）それはあなたが言いたいことを言っているだけで質問になっていません。

高齢女性）ごめんなさい。井戸川さんには質問はないです。

高齢男性）双葉町の復興の実態を説明してください。それから一つおまけに発言させてください。世界中で原発の回帰が始まっています。自分のことにかまけている日本人が多い。何を教訓にするか受け止め直す必要があります。

井戸川）私たちは自分の足下を固めることから始めないといけません。周りをキョロキョロ見るのではなく、自分で法と証拠を確認してください。

別の高齢女性）日本は10年経っても（毎時）20ミリシーベルトで子供たちに毒を食らわせています。これは政府による人殺し、子殺しです。そのことをぜひ伝えてください。

井戸川）準備書面に書きましたが、20ミリシーベルトというのは原子力ムラの連中が適当に並べた数字で、法律のどこにも書いていません。本筋を冷静に調べていくことが大事です。そのぐらいですね。今の質問の答えになるのは。

井戸川が精魂を込めた書面を犹抉膽圻瓩燭舛脇匹鵑任い覆ぁもし読んでいたとしてもまったく理解していない。井戸川の表情に絶望の色が浮かんだ。

判決の2日後、私は埼玉県加須市にある井戸川の事務所を訪ねた。2階のオフィススペースに入ると、会議用の事務机の上に判決文が用意されていた。

「判決文はコピーしといたよ。他にも何人かが『欲しい』って言ってきたけど、待ってもらっている」

「私にはくれるのですか」

「あなたは私の書面を読んでいるでしょ。読んでいない人はこの判決がいかにひどいか分からない。変に拡散されても困るからね」

「でも準備書面はすべてホームページに載せているのに、判決文だけ載せないわけにはいかないのでは」

「まあ難しいところはあるけどね……」

井戸川の表情に苦渋の色が浮かんだ。控訴について「したくないけれどもまだ迷っている」ように私には見えた。このまま控訴しなければ何も残らないのではないか。

「俺の裁判は勝ち負けじゃないのよ。みんなに準備書面を読ませたかったのよ」

「でも、ほとんど誰も読んでいません。報告集会は『砂漠に水を撒いている』かのようなむなしい光景でした。井戸川裁判の意義は彼らに届いていないのでは」

「じゃあ、どこに水を撒いたらいいのよ。広く伝えてほしいと期待はしていたんだけどね」

負けを認めない、井戸川の意地

ふいに井戸川が席から立って後ろを向いた。視線の先には顕彰団体から贈られた田中正造のカレンダーがあった。

「この人だって、本当のところは分かってもらえていなかったんじゃないかな」

足尾鉱毒事件で闘い抜いた明治期の義人・田中正造は一時期、キリスト教や社会主義運動の「主義者」と連携していた。しかし政府が谷中村を遊水地にする形で決着を図り、日露戦争に国民の関心が集まるのと合わせて、足尾鉱毒事件にこだわり続けた田中は孤立を深めていった。今の井戸川と似ている。

犹抉膽圻瓩梁減澆楼羝誉遒慮瀕を覆い隠し、裁判の意義が世に伝わらない障害になってきた。井戸川はもはや周囲に理解を期待するのではなく、自らの生き様を貫くことで歴史に残すしかない。もし井戸川が控訴しなかったら、今後何を訴えても「負けを認めただろ」の一言で片づけられる。

判決から2週間後の8月13日。私はこの日、文化放送「長野智子アップデート」にコメンテーターとして出演し、井戸川裁判について紹介する予定になっていた。出演に先立ち、控訴したのか問い合わせるため井戸川に電話をかけた。

「今日午後3時半からラジオ番組に出演します」

「何をしゃべるのよ」

「もちろん井戸川裁判ですよ」

「昨日東京地裁に行って控訴してきたからね。今、判決文を読んで『コノヤロー』と思ったところをマーキングしているんだけど、マーキングだらけだよ」

井戸川はやはり不屈の将だった。 ＝敬称略＝

（日野 行介 ： ジャーナリスト・作家）