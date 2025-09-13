ドイツが20年ぶりの決勝進出…シュルーダーがユーロバスケットの準決勝で歴代最多アシスト

日本時間9月12日の23時にスタートした「FIBAユーロバスケット2025」準決勝第1試合は、ドイツ代表がフィンランド代表を98－86で撃破し、決勝へと駒を進めた。

両チームはグループフェーズで対戦し、ドイツがフィンランドを91－61で一蹴。準決勝でフィンランドも気を吐いたが、33分24秒間にわたってドイツがリードを維持し、今大会を8戦無敗とした。

準決勝ではデニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）がゲームハイの26得点12アシストに5リバウンド、フランツ・ワグナー（オーランド・マジック）が22得点5リバウンド2アシスト、トリスタン・ダ・シルバが13得点4リバウンド、ダニエル・タイスが10得点11リバウンドのダブルダブルに2スティール、アイザック・ボンガが10得点5リバウンド2アシストをマーク。

なかでもシュルーダーは、ユーロバスケットの準決勝で歴代最多の12アシストを配球してチームメートたちの得点機会を演出。これまでの9本を上回る大会新記録で2005年以来20年ぶりのファイナル進出を決めた。

今年のユーロバスケット決勝は日本時間15日の3時に開始予定。トルコ代表とドイツ代表による“全勝同士”の頂上決戦となる。

【動画】ドイツとフィンランドによる準決勝のハイライト！





