動画視聴、オンライン会議、料理中のレシピ確認などなど。

ありとあらゆる場所にスマートフォンを設置でき、見やすい角度に自由自在に動かせる折りたたみ式スマホスタンド「MagPosi」が登場しています。

もうスマホスタンドは、これだけ持っていれば問題なしという要注目アイテムです。

マグネットでピタッとくっつく

グラついて不安定とか、最適な角度に調整できないなど、一般的なスマホスタンドには痒いところに手が届かない問題点が少なくありません。

でも「MagPosi」なら、どこにでも手軽に持ち運べ、これらの課題をスマートに解決することができます。

「MagPosi」の底部には強力なマグネットが内蔵されており、冷蔵庫の扉や鉄製の棚、ポールなど、磁石がくっつく場所ならどこにでもピタッと貼り付けて使用できます。

磁石がくっつかない場所でもOK

また、「MagPosi」は非磁性体の面にも設置できるよう、メタルステッカーも同梱されています。マグネットがくっつかない壁や木製の家具、プラスチック製品などへも固定可能に。

バネ式のクリップも内蔵しているので棒状の脚や棚板、スーツケースの持ち手などにサッと取り付けることができる点も「MagPosi」の他にはないグッドポイント。

クリップは最大約3.5cmまでの厚みに対応しているので、機内や新幹線などの限られたスペースでもスマホを安定設置することができます。

クリップ部分は必要な時だけサッと引き出して使えるので、見た目がスッキリしているのも嬉しいポイントですね。

タブレットやスマホの画面もしっかり固定

スマホの固定には、iPhone 12以降に搭載されたMagSafeを利用しています。メタルリングをケースに貼り付けることで、MagSafe非対応のiPhone 11以前やAndroidでも問題なし。

スマホを近づけるだけでピタッと吸着し、しっかりと固定。振動や衝撃に強い安定感のある使い心地を実現しており、使用場所やシーンを問わず安心して設置することができます。

視線の高さや姿勢に合わせて角度調節可

さらに、「MagPosi」の見逃せない特長がこれ。3軸構造と360°回転機構を採用したアームを搭載しており、前後・上下の細かな角度調整が自由自在です。

ユーザーの視線の高さや姿勢に合わせたベストポジションをすばやく簡単に作ることができるので、ストレスフリーな使い心地を実現しています。

重さはわずか180g。旅行や移動のお供に

また「MagPosi」は、コンパクトな手のひらサイズで、重さはわずか約180g。バッグやポケットにもすっきりと収まり、持ち運びがとてもスムーズです。

取り外し可能なリング状のカラビナも付いているので、バッグやリュック、ベルトループなどに手軽にぶら下げておくのもアリ。

本体には強度と耐久性に優れた亜鉛合金を採用しており、毎日使っていても破損しにくいタフな設計なので、安心して長く使用可能。高級感のあるルックスも、要注目ポイントとなっています。

ブラック・グレー・ホワイトの3色展開で、好みに合わせて選択可能な「MagPosi」。

“ちょうどここにスマホを固定しておきたい”を叶えてくれる便利アイテムが気になる人は、以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください。

