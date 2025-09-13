「彼がここにいるのは理由がある。きっと大丈夫」大ブレイクしたトッテナムDFが高井幸大を語る！「問題なく馴染んでいると思うよ」
日本人ルーキーをチームメイトはどう見ているのか。
トッテナムに所属するジェド・スペンスが、プレミアリーグを中継している『U-NEXT』のインタビューに対応。自身より４つ下の21歳で、今夏にチームの一員となった高井幸大について語った。
日本代表としても存在感を示す高井は、川崎フロンターレからイングランドの強豪に加入。若くして華麗なるステップアップを果たしたものの、プレシーズン中に足底腱膜を負傷してしまった。
ただ、地元メディア『football.london』は先月下旬に「タカイは屋外でのトレーニングを再開しており、間もなく復帰できる見込み」と報道。新天地デビューが近付くなか、スペンスは「彼はチームにどれほど馴染んでいる？」と問われ、こう答えた。
「彼は上手く適応していると思う。怪我をしているので、正直まだあまり会えていないけど、問題なく馴染んでいると思うよ」
故障者の穴を埋めた昨季に大ブレイクし、今季ここまで全試合でフル出場しているイングランド代表DFはまた、「同じディフェンダーとして、プレミアリーグの先輩として、彼にどのようなアドバイスを送る？」という質問を受け、後輩に熱いエールを送った。
「努力することだ。努力して、自分を信じて、自信を持て。彼がここにいるのは理由がある。きっと大丈夫だろう」
高井は世界最高峰のプレミアリーグでも持ち味を存分に発揮できるか。まずはデビューが待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】新チームメイト高井幸大について語るジェド・スペンス
