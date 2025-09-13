¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤Ä¤Î»þ¤â´õË¾¤ò¡× ·ÉÏ·¤ÎÆü¤òÁ°¤ËÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ï¡©
15Æü¤Ï·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ»ÔÄ¹¤¬¤³¤È¤·100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤òË¬¤Í¡¢Ä¹¼÷¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¼÷¤Î¤ª½Ë¤¤¾õ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤àÊ¿²¬´î»°ÃË¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
1925Ç¯¡¢ÂçÀµ14Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¾°æ»ÔÄ¹¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¹Åç¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡£
¢£Ê¿²¬´î»°ÃË¤µ¤ó¡Ê£¹£¹¡Ë
¡Ö¹Åç»Ô¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢100¥áー¥È¥ëÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤ÈÎ¾Â¦¤Ë3¤«½ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê²ÖÃÅ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¢£Ê¿²¬´î»°ÃË¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÄ¹À¸¤¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡Ë¿ÍÀ¸¤Ë¤¤¤Ä¤Î»þ¤Ç¤â´õË¾¤ò»ý¤Ä¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¾Ð¤¦¤³¤È¡£¾Ð¤¤¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
Ê¿²¬´î»°ÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬2¿Í¡¢Â¹¤¬4¿Í¡¢¤ÒÂ¹¤¬5¿Í¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤Ï97ºÐ¤Ç¤¹¡£
²Î¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¥¤¤Ê²Î¤Ï¡¢Â¼ÅÄ±ÑÃË¤µ¤ó¤Î¡ÖÉ×ÉØ½Õ½©¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤Ë¡¢Àø¿å´Ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹Åç»Ô¤Ç100ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Û¤ÜÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï1254¿Í¤¬100ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬81.09ºÐ½÷À¤¬87.13ºÐ¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹Êý¡¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»ÔÆî¶èÅì±À¤Î½¸²ñ½ê¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï½µ¤Ë1²ó¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¤¤¤¤¤¤É´ºÐÂÎÁà¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¤¤100ºÐÂÎÁà¤Ï2002Ç¯¤Ë¹âÃÎ»Ô¤¬³«È¯¤·¡¢¹Åç»Ô¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½45Ê¬¤Î±¿Æ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼ê¼ó¤äÂ¼ó¤Ë¤ª¤â¤ê¤òÁõÃå¤·¤Þ¤¹¡£¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É²ð¸îÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£79ºÐ½÷À
¡ÖºÇ½é¤Ï´ÊÃ±¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ¤±¤Ã¤³¤¦ÂÎÎÏ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
¢£90ºÐ½÷À
¡ÖÇØ¶Ú¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤È»× ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÇÙ¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£88ºÐ½÷À
¡Ö·ë¹½¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤¤¡£²È ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¡£»ä¤Ï³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë ¤±¤É¡¢³¬ÃÊ¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£82ºÐ½÷À
¡Ö´é¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¿©»ö¤¬³Ú¤·¤ß¡£¤ªÃã¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡×
¹Åç»Ô¤Ï²ð¸îÍ½ËÉ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸µµ¤¤ËÄ¹À¸¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¡Ö¤¤¤¤¤¤É´ºÐÂÎÁà¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ëDVD¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÉáµÚ¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ»²²Ã¼Ô¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£±¿Æ°¤È¥³¥ß¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸µµ¤¤ËÄ¹À¸¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯9·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë