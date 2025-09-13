¡ÚMLB¡Û¸åÈ¾ÀïÂç¼ºÂ®¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬7Ï¢ÇÔ¤ÇWC·÷³°Å¾Íî´íµ¡¡¡ÊÆµ¼Ô¶Ã¤¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¡ÖÊø²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶õÃæÊ¬²ò¤À¡×
¥Ê¡¦¥êー¥°ÅìÃÏ¶è¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥Æ¥£ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÀï¤Ë3－8¤ÇÇÔÀï¡£½é²ó¤Ë6¼ºÅÀ¤Ç½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É·÷Æâ3°Ì¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー°Ê¹ß¤Ë21¾¡30ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡£¥ì¥Ã¥º¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬1¥²ー¥àº¹°ÊÆâ¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ì¥Ã¥º¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆùÇö
¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¿·¿Í¥¸¥ç¥Ê¡¦¥È¥óÅê¼ê¤¬Êá¤Þ¤ê½é²ó¤«¤é4ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3²óÎ¢¡¢¸µÆ±Î½¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ç¥°¥í¥àÅê¼ê¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹Êá¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Èµ¾Èô2ËÜ¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ï¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤È¹¥µ¡¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3－8¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤ËÇÔÀï¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î7Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢3·î¤È4·î¤Ç21¾¡10ÇÔ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¡£Á°È¾Àï¤òÃù¶â13¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¡£8·î¤Ï11¾¡17ÇÔ¡¢9·î¤â¼Ú¶â5¤Ç7Ï¢ÇÔ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É·÷Æâ3°Ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬1¥²ー¥àº¹¤ËÀÜ¶á¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë²«¿§¿®¹æ¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï»î¹çÃæ¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï³«Ëë¤«¤é45¾¡24ÇÔ¤È¤·MLBºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï31¾¡47ÇÔ¡£¤³¤ì¤è¤êÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤Î¤Ï¥í¥Ã¥ー¥º¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤À¤±¤À¡£¤³¤ì¤ÏÊø²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êø²õ¤òÄ¶¤¨¤¿¶õÃæÊ¬²ò¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¶¯¹ë¤Î»×¤ï¤ÌÂç¼ºÂ®¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥á¥Ã¥ÄÅê¼ê¿Ø¤Ï¡¢8¼ºÅÀ°Ê¾å¤Î»î¹ç¤¬20»î¹ç¤Ç8·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë°Ê¹ß¤Ë8»î¹ç¤òµÏ¿¡£7Ï¢ÇÔÃæ¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï6.95¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£