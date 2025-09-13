timelesz¡¢ÁáÄ«½¸¹ç¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡ÈÃ¦ÍîÎ¹¡É¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ö³¤³°¥É¥é¥ÞÊÂ¤ß¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù(27Æü21:00¡Á)¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
(º¸¤«¤é)¼ÄÄÍÂçµ±¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢¸¶²Å¹§¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢»ûÀ¾Âó¿Í
¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË24:15¡Á ¢¨¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«)¤¬GPÂÓ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëº£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê»°½Å¡¦°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¡¢8¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ç»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡È¤ª°ËÀª»²¤ê¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤«¤éÅì³¤Æ»¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é°ËÀª¿ÀµÜ¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÂç¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎÁáÄ«¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë½¸¹ç¤·¤¿timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ºÇ½é¤Î¿Ê¹Ô·¸¤Ç¤¢¤ëº´Ìî¿ð¼ù¥¢¥Ê¤éº£²ó¤Î´ë²è¼ñ»Ý¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿8¿Í¤Ï¡¢¤ª°ËÀª»²¤ê¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¤Ù¤¯ÉÊÀî±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤ËÁ´Ä¹8.57m¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÑëÆá¡¢º´Ìî¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç1¿ÍÃ¦Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌ¹ð¡£¤³¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¤Ï9¿Í¾è¤ê¤À¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï7¿Í¤·¤«¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤âÌµ»üÈá¤ÊÀë¹ð¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÃ¦ÍîÎ¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÅÙÃ¦Íî¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸å¤ÎÅØÎÏ¤È±¿¼¡Âè¤ÇËÜÂâ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢8¿Í¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢Ã¦Íî¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥²¡¼¥àÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡£
¥ê¥à¥¸¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ½é¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤Æ¡¦²ó¤·¤Æ¡¦Î©¤Æ¤ë¡É¡ÖÎ©Æ»(¤¿¤Æ¤É¤¦)¤À¡×¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ! Ã¦ÍîÎ¹¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤ä¡¢¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ÎÁ¥¾å¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¡£´ù¤Î¾å¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò³ê¤é¤»¤Æ¡¢´ù¤ÎÃ¼¥®¥ê¥®¥ê¤Ç»ß¤á¤ë¡Ö»ß¤áÆ»(¤È¤á¤É¤¦)¡×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈÈ¯¤Î¿·¥²¡¼¥à¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á!¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤âÁ´¤¯Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÁÔÂç¤ÊÎ¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£º´Æ£¾¡Íø
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¡ÈÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¼ýÏ¿Æü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡£Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥²¥¹¥È¡¢Á´¤Æ¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥í¥±¤âÄÁ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤ë¤Î¡ª¡©¡É¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½¾Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È¶Ã¤¡É¤È¡¢¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤¨¤ë¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£µÆÃÓÉ÷Ëá
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÆÃÈÖ¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã´¶¡É¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤·¤«¤âÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡Ä³¤³°¥É¥é¥ÞÊÂ¤ß¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉúÀþ²ó¼ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡É¤È¸å¤Çµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤â¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡û¢£¾¾ÅçÁï
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¹¤®¤¿£±Æü¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËËÍ¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂÎ¤òÄ¥¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¤Ç¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë ¤Þ¤¿¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎËÜµ¤¤È°¦¾ð¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£timelesz¤ÏËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡ÙËÜÍè¤Î¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È¤æ¤ë¤µ¡É¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë°ìÀÚ¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´À¿å¤òÎ®¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¡ÈÅù¿ÈÂç¡É¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£»ûÀ¾Âó¿Í
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«Á´¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÍÁ³À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ïµ¤¤Å¤±¤Ð°ËÀª¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤À¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÇ»¤¤£±Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¤Ã¤È°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÍ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÈÎ©Æ»¡É¤ä¡È»ß¤áÆ»¡É¤Ê¤É¡¢¿¼Ìë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤ò¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡û¢£¸¶²Å¹§
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Öº£²ó¤Î¥í¥±¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡£¤â¤Ï¤ä»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤·¤³¤Î£¸¿Í¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö£¸¿Í¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ë¡¢£¸¿ÍÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÏµÕ¤Ë¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·ç¤±¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤äÊÑ²½¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡û¢£¶¶ËÜ¾À¸
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÁ´ÎÏ¤Ç´À¤ò¤«¤¯¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë£¸¿Í¤Î·ëÂ«¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡ÈÎ©Æ»¡É¤ä¡È»ß¤áÆ»¡É¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸¶¤¯¤ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¤¥¸¤ë¤¯¤À¤ê¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢£¸¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¹¤Í¡£timelesz¤Ï£±¿Í£±¿Í¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬Á´Éô°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£ÃöËó¼þÅÎ
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤ÎSP¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤âËè½µ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âSNS¤Ç´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÁ´Éô¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤«¤éÉÕ¤±Â¤¹¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡û¢£¼ÄÄÍÂçµ±
¡½¡½¡ÖÅì³¤Æ»Ãæ¡ªÃ¦ÍîÎ¹¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÄ«Áá¤¯¤«¤é¥í¥±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë³Ú¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸ÄÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤òµ¡¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óSP¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤â¤¹¤´¤¤Êý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤Î¡ª¡©¡É¤ÈËÍ¤é¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¶õµ¤´¶¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿¼Ìë¤Î¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
»³ÅÄ¸ÂÀÏº¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ötimelesz¤Î¡ÈÀª¤¤¡É¡È¥Ñ¥ï¡¼¡É¡ÈÌ¥ÎÏ¡É¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤µ¤ó¡¦É÷Ëá¤µ¤ó¡¦¾¾Åç¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ç½ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¿¼Ìë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡£ËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡È¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡É¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁ´¤Æ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´À¤ò¤«¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!³§ÍÍ¤â´À¤À¤¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó