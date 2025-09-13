11日に関東地方を襲った大雨で、東京・品川区の戸越銀座商店街などでは冠水が相次ぎました。近くの川が氾濫していなくても、甚大な被害を受ける可能性があります。都市型水害にはどんなリスクがあるのでしょうか？ 大雨の際に身を守る行動も考えます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「都市型水害…リスクと対策は？」をテーマに解説します。

■品川区の床下・床上浸水の報告は33件

忽滑谷こころアナウンサー

「11日の大雨で、東京や神奈川の都市部では建物の浸水や冠水が相次ぎました。東京・品川区の戸越銀座商店街では、茶色く濁った水に覆われました。品川区では、床下・床上浸水が33件報告されています」

「被害にあった方は『ここまでひどい雨ははじめてだ』と話していました」

鈴江奈々アナウンサー

「私たちも経験のないような雨の降り方でした。急激にざっと降ったことで、街の変化も激しかったですよね」

■冠水した商店街のハザードマップ

忽滑谷アナウンサー

「地元の方も驚かれたと思います。そもそも、今回冠水した場所がリスクがある地域だったのでしょうか」

「品川区の戸越銀座駅の周辺のハザードマップを見ると、駅からのびている戸越銀座通りは黄色とオレンジで示されています。このエリアは最悪の場合、50センチ〜3メートルの浸水被害が出るということが想定されています」

■水がたまりやすい場所…ナゼ？

森圭介アナウンサー

「午前中に戸越銀座を見てきました。商店街自体はフラットで非常に歩きやすいのですが、確かに周りがちょっとだけ高くなっていて、商店街のところにそれだけ水が集まってしまったんだろうなと感じましたね」

「普通に歩いている時はあまり気づかないんですけど、雨が降ると、てきめんにたまってしまうんでしょうね」

忽滑谷アナウンサー

「まさにおっしゃる通りです。標高が分かる図を見てみると、この商店街のところだけくぼんでいるような状態で、水がたまりやすい場所と言えるそうです」

■目黒川は氾濫せず…西五反田周辺では

忽滑谷アナウンサー

「品川区西五反田の冠水した道はどうでしょうか。ここもハザードマップでは、50センチ〜3メートルの浸水リスクがあると示されています。すぐそばを通っている目黒川は11日は氾濫は確認されていませんが、ここも周りよりかなり標高が低い場所となっています」

「川が氾濫していなくても、土地が低い場所にあることから、排水機能が追いつかないというリスクがあります」

山粼誠アナウンサー

「川から遠ければ、近くなければというのはありましたが、他の土地と比べてどうかというのは盲点だったなという気はします。都市部はかなり排水機能が整備されていた印象ですが、どうなんですか？」

■富士見池調節池は「100%」に到達

忽滑谷アナウンサー

「確かにかなり整備はされてきました。実際、11日も氾濫を防ぐ役割を担った施設もありました。その1つが東京・練馬区にある富士見池調節池です。石神井川の氾濫を防ぐ役割を担っていますが、11日は水が流入して100%満杯まで達したということです」

「こうした調節池の存在が、川の水位が上昇するのを防ぐ大きな役割を果たしているのは確かです」

■道路の排水は…東京都の浸水被害対策

忽滑谷アナウンサー

「一方で川ではなく、道路の排水機能についてはどうでしょうか。東京都下水道局は1時間に75ミリの雨に対応できるよう、下水道施設の整備を今まさに進めているということです」

「23区内には雨水貯留施設という、洪水を防ぐために雨水を一時的にためておく施設が62か所設置されています。この施設も、11日はいくつかが満杯になりました。つまり、雨の被害を防ぐ役割を果たした場所もあるということでした」

「低い土地など、特に浸水リスクの高い場所で重点的に整備が進められていて、1時間に85ミリの雨に対応できるようにするというのが目標だそうです」

「ただ11日の東京の『記録的短時間大雨情報』は全部で5回出され、世田谷区付近で1時間に約100ミリ、冠水被害が相次いだ品川区付近では約120ミリという雨が降りました。東京都では記録的短時間大雨情報が今年すでに9回出されています」

「基準値の見直しなどが行われているものの、過去10年で最も多いということです。そのため改めて普段からハザードマップを確認しておくなど、自分や家族、住んでいる場所を守ることが大事ですね」

森アナウンサー

「現在が1時間に75ミリの雨の対応。85ミリに目標を設定しているということですが、実際に降ったのは100ミリ以上でした」

「では100ミリの雨でも耐えられるようにしたらいいじゃないかと、簡単には言えないですよね。それだけお金がかかりますから。やはり自分の身は自分で守るということが大事になってくるわけですね」

■急な豪雨の時に気をつけるべきこと

忽滑谷アナウンサー

「では何ができるのか。大前提として大雨の時はまず、川に近づかないことが大切です。アンダーパスや水がたまっている場所も危険があるかもしれないので、近づかないようにしてください」

「自宅にいる場合、すでに外が冠水していたら無理に避難をせずに、家の2階などに逃げる垂直避難という方法をとっていただきたいです」

鈴江アナウンサー

「避難というと避難所に行くと思っている方が多いと思いますが、上に避難するという垂直避難も避難行動の1つとして選択してもらいたいですね」

忽滑谷アナウンサー

「どうしてもやむを得ず外を歩かなければならない場合は、長靴ではなくてスニーカーを履いてください。長靴だと中に水が入って動きにくくなる、脱げやすくなるということがあるので、動きやすさ重視のスニーカーで移動するようにしてください」

「そして冠水している場所は、足元がどうなっているのかよく見えないことも多いです。東京都によると、傘や棒などで確認しながら、慎重に進むことが推奨されています」

「車を運転する場合、まず冠水した道路を走るのは大変危険です。車両自体が流されてしまったり、マフラーなどから浸水してエンジンが停止したり、最悪の場合はドアが開かなくなって車から出られなくなったりする恐れもあるといいます」

「大丈夫だろうと思って進むのではなく、冠水した道が目の前にあったら、そして危険だなと思ったら、必ず引き返すようにしてください」

「東日本・西日本では13日からの三連休も、急に激しい雷雨となる恐れがあります。自分がいる場所に危険が迫っていないか、どんなリスクがあるのか早めにチェックしておくことが大切です」

（2025年9月12日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日本テレビ調査報道プロジェクト）