Íî¸ì²È¡¦ÌøÄâº¸³Ú¤µ¤ó¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á»àµî¡¡88ºÐ
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÌøÄâº¸³Ú¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£88ºÐ¡£½êÂ°¤¹¤ëÍî¸ì¶¨²ñ¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌøÄâº¸³Ú¡¡ë¾Êó¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÅö¶¨²ñ°÷¤ÎÌøÄâº¸³Ú¡ÊËÜÌ¾¡§¸¶ÅÄ¡¡¾»ÌÀ¡Ë¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î°Ù¡¢±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê88ºÐ¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÄâº¸³Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢1936Ç¯12·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£57Ç¯5·î¡¢È¬ÂåÌÜ·ËÊ¸³Ú¤ËÆþÌç¡¢ÆâÄï»Ò¤È¤Ê¤ë¡£Á°ºÂÌ¾¡ÖÊ¸Ê¿¡×¡£61Ç¯¤ËÆó¥ÄÌÜ¡¢73Ç¯¤Ë¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡£75Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×Íî¸ìÉôÌç¥Û¡¼¥×¾Þ¼õ¾Þ¡£80Ç¯¡¢Âå¡¦µÌ²È±ßÂ¢ÝÇ¸å¡¢¸½±ßÂ¢Ìç²¼¤Ø¡£2001Ç¯3·î¡¢Ï»ÂåÌÜ¡ÖÌøÄâº¸³Ú¡×¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ¸å¤Î´óÀÊ½Ð±é¤Ï¡¢17Ç¯10·î10Æü¤ÎÃÓÂÞ±é·Ý¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
