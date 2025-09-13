°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Ç¡ÈÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê¡É¡ÖÄÁ¤·¤¯¤ª¸æÂ¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È´¶¤¸¤¬°ã¤¦!!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ÈþÂÀ¤â¤â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È´¶¤¸¤¬°ã¤¦!!¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Ç¡ÈÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê¡É¤Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡°½À¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¡ÚÈþÅªGRAND¡Û2025½©¹æ 9·î12Æü¡Ê¶â¡ËËÜÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É¨¾å¾æ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È´¶¤¸¤¬°ã¤¦!!¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯¤ª¸æÂ¤¬¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
