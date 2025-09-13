「5,000円以下でバッグ探している」人へ！【ハニーズ】40・50代におすすめ♡「上品バッグ」

プライベートからお仕事まで毎日使うバッグ。デザインにはこだわりたいけれど、コストはなるべく抑えたい……。そんなミドル世代には、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のアイテムがぴったり。今回は5,000円以下というお手頃価格ながら、上品見えが狙えるバッグをピックアップしました。デザイン性も実用性も備わったバッグは、お値段以上に活躍するかも。

大人の毎日コーデになじむ上品な配色デザイン

【GLACIER lusso】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

上品な配色とベルトデザインが、クラシカルなムードを演出するきれいめトートバッグ。洗練されたフォルムやリッチなレザー調の素材も、高見えをサポートしそう。リップを収納できるケースが付いており、出先での化粧直しに便利。メイン収納のほか前後にあおりポケットが付いていて、しっかりと実用性も備わっています。カラーは清潔感のあるアイボリーに加えて、レディなムードが漂うボルドー、知的な雰囲気をまとったグレージュの全3色。

スタイリッシュな縦長トート

【GLACIER lusso】「ハンドル2wayトート」\4,980（税込）

すっきりとした縦長シルエットが特徴。A4サイズ対応で書類やファイルを持ち歩きやすく、通勤用バッグにぴったりです。高級感のあるレザー調の素材が美しく、持つだけでコーデを格上げしてくれるかも。サイドのマチ部分は遊び心のある配色デザインになっており、華やかなワンポイントに。長さの違う持ち手が付いているため、手提げと肩掛けの2WAYで使える優秀アイテムです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M