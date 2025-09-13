Ê¡»³²í¼£¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¤ÎÈá¤·¤¤»×¤¤½Ð¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä»×¤¤½Ð¤ÎÂè»°µþÉÍ¡×
²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬12Æü¡¢ÆÃÊÌ2»þ´ÖÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥Ó¥Õ¥¯¥ä¥Þ¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤Ë¼«Âð¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÇÂè»°µþÉÍ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂ¿ËàÀî¤òÄÌ²á¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢Â¿ËàÀî¤³¤¨¤Þ¤¹¤è¡¢Â¿ËàÀî¡×¤È¤ä¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï½÷Í¥ÍÂ¼²Í½ã¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬Æ±¾è¡£Ê¡»³¤¬Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤ÎÌîµå¾ì¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
ËþÅç¤¬¡Ö¤³¤ì¶¶¤ò¤³¤¨¤ë¤È¿ÀÆàÀî¸©¤ËÆþ¤ê¤Þ¡Á¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©º¸Â¦¤Ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¡×¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¡¼¤¤¡×¤ÈÍÛµ¤¤Ë¼ÖÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊ¡»³¤¬¡Ö1990Ç¯3·î21Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤Ë¡¢ËÍ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤³¤ÎÀîºê¥¤¥ó¥¿¡¼¹ß¤ê¤Æº¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂè°ì¥¤¥·¥¤Áñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ð¸ýÉ½¼¨´ÇÈÄ¤Î¡ÖµþÉÍÀîºê¡×¤ò²á¤®µî¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÅö»þ¤Î°ú¤Ã±Û¤·¥ë¡¼¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Åö»þ21ºÐ¤À¤Ã¤¿Ê¡»³¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤«¤é¤½¤ÎÆü¡¢²ÎÈÖÁÈ¤È¤«½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¤¤ä¡¢»Å»ö¤Ê¤¤¤è¡¢¤½¤ÎÆü¡Ù¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥ì¡¢¤½¤ÎÆü°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥Õ¤«¤Þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡ÖËÍ¤Ï·ë¶É¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î2¥È¥ó¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥³¥¿¥Ä¤ÈÉÛÃÄ¤È¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢3·î21Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë²¿¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È½é¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¤Æ±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈËþÅç¤¬¡ÖÈá¤·¤¤¡ÄÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¸åÉôÀÊ¤Ç´é¤òÉú¤»¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊ¡»³¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÆ»¤Ç¤¹¡¢Âè»°µþÉÍ¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£