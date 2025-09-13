¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¡×¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡£Ìò³ä¤Ç¸Æ¤Ð¤ìÂ³¤±¤¿¨¡¨¡¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×Êì¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï
É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ä¡£
¿Æ¤äÄï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Á³¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤Ç¤â¡¢Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤»ö¤Ë¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤Ë¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¨¡¨¡¶»¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÍÄ¾¯´ü
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢»ä¤Ï²ÈÂ²¤Ë¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¤È¤Ï2ºÐ°ã¤¤¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤â¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¾ù¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£
Äï¤¬¸Æ¤Ö¤Ê¤é¼«Á³¤Ê»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Æ¤Þ¤Ç¤â¤¬»ä¤ò¤½¤¦¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÖÌò³ä¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊØÍø¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸Æ¤ÓÊý¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¡¢²æËý¤·¤Æ¡×
¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ª´ê¤¤¡×
¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÍýÍ³¤Å¤±¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø»Ð¡Ù¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤¬»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¿Æ¤«¤é¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÌò³ä¡Ù¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¶¯¤¯¤¢¤ì¡×¡Ö¾ù¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ö¤âÂ¿¤¯¡¢¶»¤Î±ü¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤Õ¤ÈÊì¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¡Ä¡Ä³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×
Êì¤Ï¶Ã¤¤¤¿´é¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤ä¡×¤È¾Ð¤¤ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ç¾éÃÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢Êì¤â²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÎ®¤ì¤¿ÄÀÌÛ¤¬¡¢¤ä¤±¤Ë½Å¤¿¤¯¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Î»Ò¡Ù¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯¾å¤È¤·¤ÆÍê¤é¤ì¤ë»ö¤Ë¸Ø¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤â¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ä¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¨¡¨¡¤½¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ý¤Ë½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¿µ¤»ý¤Á¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Î¡¢¾®¤µ¤Ê³ëÆ£¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£