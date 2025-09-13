＝LOVE高松瞳、圧巻美脚スラリのショーパン姿に驚きの声「ほぼ脚」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2025/09/13】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】イコラブ高松瞳、美脚際立つショーパン姿
高松は「よかったら背景などに使ってください」とつづり、19thシングル「ラブソングに襲われる」ジャケット写真の撮影オフショットを公開。白いトップスとショートパンツを着用し、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ほぼ脚」「スタイルレベチ」「可愛すぎる」「モチベになる」「全身ショット最高」「待ち受けにしました」「美しさに磨きがかかってる」「眼福」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
