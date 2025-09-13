「THE LAST PIECE」ファイナリストGOICHI「実は合宿後にも家に泊まりにいった」仲良しメンバーは？夢を目前に「掴む以外ない」【最終回直前インタビューVol.2】
【モデルプレス＝2025/09/13】SKY-HI（スカイハイ）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRST（ビーファースト）やMAZZEL（マーゼル）に続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）。モデルプレスでは、最終審査を控えたSKY-HIとファイナリストにインタビューを実施した。Vol.3はファイナリスト・GOICHI（ゴイチ）。
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
BE:FIRST誕生の『THE FIRST』、MAZZEL誕生の『MISSIONx2』、そしてちゃんみなをプロデューサーに招聘しHANA（ハナ）が誕生したガールズグループオーディション『No No Girls』。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。9月5日配信のEp.11にて、ADAM（アダム）、GOICHI、KANON（カノン）、KANTA（カンタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、RUI（ルイ）、TAICHI（タイチ）、TAIKI（タイキ）、YUTA（ユウタ）がファイナリストとして最終審査に進出したことがわかった。
◆GOICHI、最終審査へ意気込み「掴む以外ない」
ー 最終審査でデビューメンバーが決まることとなります。パフォーマンスに向けての意気込みをお願いします。
GOICHI：ここまで自分の夢が目の前に来たことはないので、掴む以外ないです。楽曲をしっかり表現して自分らしくパフォーマンスしてきます！
ー クリエイティブ審査・疑似プロ審査など数々の審査を経て、成長された部分も大きいと思います。改めて今、ご自身にしかない魅力はどこにあると思いますか？
GOICHI：自分の武器はパワーのある低音ラップです！でもそれとは逆の切ない、優しいパフォーマンスにも自信を持てるようになったので、そこも自分の魅力だと思います！
◆GOICHI「合宿後にも家に泊まりにいった」メンバー
ー ファイナリスト10人以外も、合宿審査期間中に絆を深めている様子がうかがえます。「合宿で仲良くなった」「審査中に支えてもらった」など特に思い出深いメンバーはいらっしゃいますか？
GOICHI：KAIRIです。急激に仲が良くなったわけでも、慰めてもらったわけでもないのですが、ただただ癒しでした。実は合宿後にも家に泊まりにいったり、サウナに行ったりもしました！
◆GOICHIが考える「夢を見るために必要なこと」
ー オーディションでの皆さんの姿からは夢を追うことの素晴らしさが伝わってきます。皆さんと同じように夢を追いかけているモデルプレスの読者に向けて、GOICHIさんの考える「夢を見るために必要なこと」を教えてください。
GOICHI：好きであり続けることだと思います。正直自分もダンスに飽きる時あります！でもそうなったらTVやSNSを見て自分に刺さる憧れのアーティストやダンサーさんが出てきてそれに感化されてまた踊るみたいな、そういう新しい刺激を増やすことによって自分にまた火がつくと思います。好きでいつづけることも才能です。
ー ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆GOICHI（ゴイチ）プロフィール
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENTP
好きな食べ物：ネギトロ
小さい頃の夢：仮面ライダー
好きな言葉：成功が努力よりも先なのは辞書だけだ。
自分を表す3つのハッシュタグ：
＃低音ラップ ＃爆弾 ＃努力
