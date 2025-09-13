Aぇ! group・佐野晶哉、26年前期『風、薫る』で朝ドラ初出演！ 「親孝行おばあ孝行できます」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、Aぇ! group・佐野晶哉の出演が発表された。佐野は連続テレビ小説初出演。
【写真】爽やかなホワイトコーデのAぇ! group・佐野晶哉 撮りおろしカット
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じる。
佐野が演じるのは、りん（見上愛）の良き相談相手になっていく島田健次郎。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深い人物だ。
佐野は「6年前、僕が所属するAぇ! group を結成した当時から、ばあばに『まぁはいつ朝ドラに出るんや？』って急かされていました。『ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！』叶えられてよかった。親孝行おばあ孝行できます。たくさんの方から長年愛されてきた朝ドラに、『風、薫る』に出演できることを心から光栄に思います」と喜びの声を。
「明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクターです。少しの希望も溢さないように、皆さんの朝に温もりの風が吹くように、一瞬一瞬を大切に作品と向かい合いたいと思います」と意気込みを述べた。
さらに「小学生のころ、朝ドラが始まると同時に学校に登校していました。毎朝のあの時間に心躍らせる家族の風景が印象的です」と、朝ドラの思い出を語った。
連続テレビ小説『風、薫る』は、NHK総合ほかにて2026年春より放送。
