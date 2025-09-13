¡Úµð¿Í¡Û ±ºÅÄ½ÓÊå¤¬Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¾º³Ê¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡ÌçÏÆÀ¿¤¬±¦¤Ç¤óÉôÄË¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬£±£³Æü¡¢£±·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÌçÏÆ¤¬±¦¤Ç¤óÉôÄË¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÞ¤¤ç£±·³¤Ø¡£±ºÅÄ¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£¹£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¡¢£²£°ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂ¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¾¡¤Á¤Î¥Ô¡¼¥¹¡¢¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£