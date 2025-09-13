楽天が石川・七尾市と共同で開発した、能登地方や七尾市のゆたかな食材をふんだんに使用したアスリート向けメニュー「ＮＡＮＡＯ ＰＯＷＥＲ ＦＯＯＤ」の発表会を１３日、楽天モバイルパーク宮城で行った。全９商品、１０種類のメニューをそろえ、実際に選手が試合中に口にする補食も登場。楽天のスポーツ栄養士が考案し、栄養バランスに優れたメニューが特徴で、プロの視点で開発しているためアスリートはもちろん、健康を意識するすべての方におすすめだ。

発表会に参加し、「能登牛と金糸瓜のビビンバ丼」と「カラフル野菜添えチキングリル〜能登ブルーベリーソース〜」を試食した藤平尚真投手は、「おいしいですね。自分たちは体が資本なので、栄養バランスをとても考えてもらっていてすごく助かります」と笑顔で話した。商品は１３―１５日のロッテ戦（楽天モバイル）限定で球場ＧＡＴＥ１横「Ｔ．Ｒ．Ｇ．Ｅ．ＣＡＦＥ」でも販売し、七尾市観光ＰＲブースも出展する。球団公式ＨＰにはレシピも公開している。

七尾市はこれまで多くのアスリートや強豪校が合宿に訪れるなどスポーツが盛んな地域だったが、２４年の能登半島地震によりスポーツ施設の利用が困難となっている。今回の取り組みを通じて、スポーツと地域の魅力を融合させた新たな価値創出を目指している。