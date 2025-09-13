「東京六大学野球、早大６−３東大」（１３日、神宮球場）

秋季リーグの開幕戦となる王者・早大との一戦に、１０日にプロ志望届けを提出した東大のサブマリンエース・渡辺向輝投手（４年）が先発。終盤に力尽き、７回２／３を６失点で敗れた。

初回に女房役・杉浦海大捕手（４年）の左翼への先制２ランで２点の援護をもらった渡辺。だが、直後に２死三塁から早大・寺尾拳聖外野手（３年）の右犠飛で１点を失うと、続く二回には先頭の前田健伸内野手（４年）に右翼席へのソロを浴びて同点とされる。

五回にも味方が樋口航介内野手（２年）の左翼線適時二塁打で勝ち越すが、直後の五回裏に先頭への死球から自身の暴投も絡んで１死三塁となれ、早大・小沢周平内野手（４年）に中犠飛を打たれて同点とされた。

元ロッテで社会人野球・日本製鉄かずさマジック監督の父・渡辺俊介氏（４９）がスタンドで見守る中、春の王者を相手に粘りを見せたが、同点の八回に３点を勝ち越されたところで降板となった。

渡辺はこの日の投球について「早稲田さんには打たれすぎているので、少し苦手意識があって緊張して入ったところはある」と自己分析。その上で、プロ志望届け提出後初のマウンドに「プロを目指すという意味では全然ダメだなと。試合序盤でボールが通用しない状態になってしまっていて、自分の強みも生かせないレベルだったかなと思う」と猛省だった。