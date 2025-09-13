NHKは13日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者10人を発表した。

同作は文明開化が急速に進むも、まだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描くバディ劇。見上愛（24）と上坂樹里（20）がダブル主演を務める。りんの母役で水野美紀、父役で北村一輝、上坂演じる大家直美を見守る牧師役で原田泰造らの出演がすでに発表されている。

今回の発表では、朝ドラ初出演の「Aぇ! group」佐野晶哉（23）に始まり、全10人の出演者を5分おきに公式X（旧ツイッター）で1人ずつ公表していくという異例の形式でのお披露目。最後に制作統括の松園武大チーフ・プロデューサーからコメントが発表された。

松園氏は「今回は、りんと直美が東京で出会い、二人に文明開化の音を届けてくれる人たちを発表いたしました」と説明。「島田と小日向、槇村ら３人の青年に、卯三郎たち瑞穂屋の面々。あの勝海舟。そして家族ではないけど、みんな同じ姓の大家さんたち。 すばらしくすてきに“濃い”方々が、りんと直美をどんな世界に誘ってくれるのでしょうか。

撮影現場でどんなお芝居のアンサンブルが生まれるか、楽しみでなりません」と期待した。

「今後もまだまだ新しい発表が続きます。どうぞご期待ください」と呼びかけた。

新たな役柄／新キャストは以下の通り。

島田 健次郎（りんの良き相談相手）／佐野晶哉

小日向 栄介（直美と“運命的な”出会いをする青年）／藤原季節

槇村太一（島田健次郎の親友で書生）／林裕太

清水卯三郎（「瑞穂屋」を営む）／坂東彌十郎

柳川文（瑞穂屋の店員）／内田慈

松原喜介（瑞穂屋の手代）／小倉史也

勝海舟（卯三郎と旧知の仲）／片岡鶴太郎

大家トヨ（直美が住む長屋の隣人）／松金よね子

大家キク（直美が住む長屋の隣人）／広岡由里子

大家嘉平（直美が住む長屋の大家さん）／春海四方