◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。6回まで1失点9奪三振と力投を続けた。

立ち上がり、先頭・ラモスを2ボール2ストライクから96・6マイル（約155・5キロ）の高め直球で空振り三振に仕留めたものの2番・ディバースを四球で歩かせると、次打者・アダメスに1ボールから低め直球を狙われ、左中間を破る二塁打を浴びた。中堅手・パヘスが打球処理に手間取っている間に一塁走者・ディバースの生還を許し先制点を失った。

それでも続くスミスを右直に打ち取ると、チャプマンを空振り三振。最少失点でしのいだ。

2回以降は6回まで安打どころか走者一人も出さない完全投球。6回2死ではディバースを96・9マイル（約155・9キロ）の直球で空振り三振に仕留め、相手打線を寄せ付けなかった。

打線は山本を援護できずにいたが、0―1の7回にコンフォートが11号ソロを放って同点に追いついた。

前回6日（同7日）のオリオールズ戦は9回2死から本塁打を打たれ、ノーヒットノーランを惜しくも逃したが8回2/3を1安打1失点と好投。今季はここまでチームで唯一、開幕からローテーションを守り27試合に登板し、11勝8敗、防御率2・72と安定した成績を残している。

相手先発はサイ・ヤング賞3度、現役最多265勝を誇る42歳右腕バーランダーで、初めての投げ合いが実現した。