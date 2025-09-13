¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢AKB48¤ÎÀèÇÚ¤Ë´¶¼Õ¡ÖÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ë¥³¥á¥ó¥È´ó¹Æ
¡¡¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£AKB48¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡Ä¹õ¡ßÀÄ¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾°æ¼îÍýÆà
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾°æ¤ÎÃÏ¸µ¡¦Åì³¤ÃÏÊý¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢½éÄ©Àï¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÃå¥«¥Ã¥È¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖÀÖ¤¤¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼¡×¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÌþ¤ä¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¾¾°æ¤Î¡Èº£¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¡¢48¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤Ë¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡É¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢7Ì¾¤ÎÊý¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹Ê¸¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤Ï¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¿´¤Ë¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤âÅö»þ¡Ê¾®³Ø6Ç¯À¸¡Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¼Õ¤ò¤´ËÜ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï¡¢1997Ç¯3·î8Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2008Ç¯¡¢SKE48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯10·î¡¢11ºÐ228Æü¤ÎºÇÇ¯¾¯¤ÇAKB48¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£ÁªÈ´²ó¿ô¤ÏSKE¤Ç26²ó¡¢AKB¤Ç42²ó¡£12¡Á15Ç¯¤ÏAKB48¥Á¡¼¥àK¤ò·óÇ¤¡£ÁªÈ´ÁíÁªµó¤ÏÂè1²ó¡Ê09Ç¯¡Ë¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£24Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
