¡Ú9·î13Æü ¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡ÛËÌÆüËÜ¤Ï¹¤¯±« ·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë·Ù²ü¡¡´ØÅì¤«¤éÀ¾¤âÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¤ª¤½¤ì ¾ø¤·½ë¤¤°ìÆü¤Ë
Á´¹ñ¤Î¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£
Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌÆüËÜ¤Ï¹¤¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£±«¤Î¹ß¤ëËÌÆüËÜ¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ï30¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¹¤ÏËÌÆüËÜ¤ä´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ï¢µÙ¸åÈ¾¤Û¤É¡¢Å·µ¤¤Î²óÉü¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡¡§25¡î¡¡¶üÏ©¡§23¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§27¡î¡¡À¹²¬¡§24¡î
ÀçÂæ¡¡¡§25¡î¡¡¿·³ã¡§29¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§29¡î¡¡¶âÂô¡§33¡î
Ì¾¸Å²°¡§30¡î¡¡Åìµþ¡§29¡î
Âçºå¡¡¡§33¡î¡¡²¬»³¡§34¡î
¹Åç¡¡¡§31¡î¡¡¾¾¹¾¡§32¡î
¹âÃÎ¡¡¡§32¡î¡¡Ê¡²¬¡§34¡î
¼¯»ùÅç¡§33¡î¡¡ÆáÇÆ¡§33¡î
