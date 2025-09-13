¡Ö¤¯¤ï¤¨¤¿¤Ð¤³¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¼ÖÆ»Áö¤ë¹âÎðÃËÀ¤Î¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¡¡Æ§ÀÚÆâ¤Ç¡ÈµÕÁö¡É¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤â¡¡ÀÖ¿®¹æÌµ»ë¤Î¼Ö¤ÏÄ¾Á°¤ËÉÔ²Ä²ò¤ÊÍÍ»Ò¤â
Åìµþ¡¦ÀÄÇß»Ô¤Ç8·î26Æü¡¢ÏÆÆ»¤«¤éÍè¤¿¥Ð¥¤¥¯¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ø¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢Æ§ÀÚ¤Ç°ì»þÄä»ß¤»¤ºÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤Ç8·î28Æü¡¢Çò¤¤¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·º¸ÀÞ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÀþ¤Ï¤ß½Ð¤·Áö¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£8·î11Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÅìÂ¼»³»Ô¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤¬¼ÖÆ»¤òÁö¤ë»Ñ¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
Æ§ÀÚ¤Ç°ì»þÄä»ß¤»¤ºÊ¿Á³¤ÈÄÌ²á¡Ä50¡Á60ÂåÃËÀ¤«
Åìµþ¡¦ÀÄÇß»Ô¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç8·î26Æü¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÆÆ»¤«¤éÍè¤¿¥Ð¥¤¥¯¤À¡£
È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ËÂç¤¤¯¤Õ¤¯¤é¤à¤È¡¢¡¡Æ§ÀÚ¤Ë°ì»þÄä»ß¤»¤º¿ÊÆþ¤·¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¢¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¡Ù¡Ø»ß¤Þ¤ë¤ÎËº¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¿Á³¤ÈÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢50¡Á60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
8·î28Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤Ç¤â´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£
¸òº¹ÅÀ¤ÇÇò¤¤¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢º¸ÀÞ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤¬¡È¡©¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²£¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉÔ²Ä²ò¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Çò¤¤¼Ö¤¬Âç¤¤¯È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬Á°¤Î¼Ö¤È¤«¤Ê¤ê¶á¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤Î¿®¹æ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹âÎðÃËÀ¤¬¾è¤ë¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤¬¼ÖÆ»¤Ë
8·î11Æü¡¢ÅìµþŽ¥ÅìÂ¼»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£´´ÀþÆ»Ï©¤Ê¤Î¤Ç·ë¹½¼Ö¤âÈô¤Ð¤¹¡£½»Âð³¹¤òÁö¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢¤¯¤ï¤¨¤¿¤Ð¤³¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï70Âå¤¯¤é¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð¤ÎÃËÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤»¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Û¤Ü»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤±¤ì¤Ð¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
