中日5位転落、遠のくCS進出…背景にある「勝負どころの9月の失速」「エースの不振」
井上監督も選手の背中を押すことができるか（C）産経新聞社
中日は9月12日の広島戦（マツダ）に0−9と大敗。残り14試合で3位DeNAとの差は5.5ゲーム差と開き、目指すCS進出には厳しさが増している。
【動画】ボスラーは来日初アーチもバンテリンだった、記念アーチシーンをチェック
先発の柳裕也が味方のミスもからみ、4回9安打6失点とKO。打線も相手左腕、森翔平を攻略できず、今季22度目の完封負けとなった。
一時は3位に2ゲーム差以内とCS進出に期待感を抱かせる勢いも示していたが、勝負の9月に入って10試合で3勝7敗と大きく負け越していることも響いている。
本来、9月に入って勢いをつけていかなくてはいけないところで息切れ。8月終盤は4連勝と盛り立てたが、8月31日のDeNA戦では藤浪晋太郎に対して、左偏重オーダーで白星を献上、連勝もストップとなった。
また、シーズン全体としては開幕投手を任された高橋宏斗の不振も響いた。
若きエース候補はここまで23試合に投げ、6勝9敗、防御率2.84（12日現在）。チーム勝ち頭がベテラン左腕の大野雄大（9勝）と先発陣で2桁勝利をあげた投手がいないところにも、チームの窮状が現れていた。
打線においては新加入のジェイソン・ボスラーなど明るい材料もあったが、12日のゲームでも9安打を放ちながら無得点。4回二死一、二塁のチャンスにボスラーは見逃し三振。勝負どころで得点を奪えず、あと一歩のところで勝ち星を拾えないゲームも多かった。
長く低迷が続くチームにおいては13年ぶりのCS進出は悲願ともいえる。残り14ゲーム、とにかくナイン一丸となって意地を見せたいところだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。