ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ³«ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î2Ï¢Àï¤Ë¾¡¤Æ¤º¡ÄJFAµÜËÜ²ñÄ¹¤¬ÅÇÏª¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þº¹¤È°ÜÆ°¤¬¥Ï¡¼¥É¡×
2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
º£·î¤ÏWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë±óÀ¬¤·¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÏ¢Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¼çÎÏÁª¼ê¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Ë¤Ï0-0¤Î°ú¤Ê¬¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï0-2¤ÇÇÔÀï¡£2»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¨¤º¤Ë¡¢1Ê¬1ÇÔ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡¢SNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Æ¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î2»î¹ç¡£¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÈMOU¡ÊÎ»²ò³Ð½ñ¡ËÄù·ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þº¹¤È°ÜÆ°¤¬¥Ï¡¼¥É¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ê¥ª¥é²ñÄ¹¤âµÜËÜ²ñÄ¹¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¡¢¥×¥íÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ±¿±ÄÌÌ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Îò»ËÅª¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨Äê¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢ÃÎ¼±¸ò´¹¡¢¹ñºÝ»î¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¿³È½°÷¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤ÈÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ç²æ¡¹¤ÏÃÄ·ë¤¹¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¥á¥¥·¥³Àï¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢ÅìÉô¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ10¡×¤òÇØÉé¤¤¤¦¤ë4¿Í
ÍèÇ¯¤ÎWÇÕËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î°ÜÆ°¤Ê¤¬¤é3»þ´Ö¤Î»þº¹¤È4000¥¥í°Ê¾å¤Î°ÜÆ°¤¬¥Ï¡¼¥É¤À¤È´¶¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£