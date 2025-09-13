¡Úµð¿Í¡Û£¸·î¥Õ¥¡¡¼¥à·î´Ö£Í£Ö£Ð¤Î±àÅÄ½ãµ¬¤¬ÀèÈ¯¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ½ý¤Î£¸Ï¢¾¡Ãæ¡Ä£²·³£Ä£å£Î£ÁÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£³Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡££¸·î¤Ï£µ»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£´¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´Ö£Í£Ö£Ð¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡££¶·î£±£´Æü¤ÎÆ±¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ç¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìµ½ý¤Î£¸Ï¢¾¡Ãæ¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
£±ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÀÐÄÍ
£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡º´¡¹ÌÚ
£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡»°ÄÍ
£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥Æ¥£¥Þ
£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¹Ó´¬
£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡Ä¹Ìî
£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÅÄ
£¸ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÀõÌî
£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡»³À¥
Åê¼ê¡¡±àÅÄ