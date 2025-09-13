◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

混合１６００メートルリレーで、日本（今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子）が３分１２秒０８の日本新記録をマークし、初の決勝進出を果たした。予選１組５位、全体９位で各組上位３位までとタイム上位２チームが進める決勝進出を逃したかに思われたが、ケニアがレーンの内側を踏んだため失格となり、順位が繰り上がった。

選手たちは決勝進出を逃した状態でテレビインタビューに応じ、吉津は悔しさのあまり涙を流した。インタビューが終わり、ＴＢＳ系中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二が「悔しいけど、おめでとうございます」などとコメントしていたが、同局の江藤愛アナウンサーが「あ！待ってください」とカットイン。インタビューエリアに残っていた選手たちが一転して、喜ぶ様子に切り替わった。

４人とも驚きと喜びで大騒ぎ。今泉は「すごい！何も言えないです…」と言葉が出ず、冷静だった松本も泣きながら「本当にうれしい。夜遅いんですけど応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

織田は「現地開催ですから、全然夜遅くないですよ」と優しい声でコメント。織田がいる特設スタジオ内が拍手に包まれると、「いやいやいやいや、ありがとうございます。僕じゃないんですけど」と戸惑いながら喜んだ。