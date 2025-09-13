巨人・赤星優志投手が１４日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）で３週間ぶりに先発する。１軍復帰戦に向け、登板前日は東京ドームでキャッチボール、短距離ダッシュなどで最終調整。「何とかゼロでいけるようにしたいなと思います。残り、個人としても何試合投げられるか分からない。任された試合でしっかり結果が出るようにやりたい」と無失点投球を誓った。

大卒４年目の今季はここまで２１登板で６勝９敗、防御率２・６０。開幕からキャリアハイの１２１イニングを投げるなど先発ローテの一角を担ってきたが、６月２９日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）を最後に白星から遠ざかり、５回４失点と打ち込まれた８月２４日の同戦後に登録抹消が決まった。杉内投手チーフコーチは「球速がまた戻ってから（ローテに）入れることになる」と説明していた。

今月２日のイースタン・ヤクルト戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で登録抹消後初登板し、予定の３回を５６球で２安打２失点、３奪三振。最速は１４７キロを計測した。ファームでの調整期間について「いろいろな人にサポートしてもらって、トレーナーさんも、桑田さん（２軍監督）も、コーチの皆さんもいろいろな助言をくださった」と振り返り「何とかそれが結果に出るように投げたいなと思います」と意気込みを口にした。