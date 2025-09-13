来春朝ドラ『風、薫る』春海四方が出演「直美ちゃんのことを全力で応援しちゃおう！」
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、春海四方の出演が決定した。
【写真多数】豪華！第3次キャスト14人を一挙紹介
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
春海四方が演じる大家嘉平は、直美が住む長屋の大家さん。
――「風、薫る」に出演される意気込み
あれれ、NHKのどなたか、私が学生時代に『おんぼろアパートの管理人』やっていたことをご存知だったのでしょうか？（笑）今回は『長屋の大家さん』の役だなんて！こうなったら直美ちゃんのことを全力で応援しちゃおう！口は汚く喧嘩のように見えちまうのがたまにキズ、、、こっちとら江戸っ子だい！貧乏だけど心は錦！
――連続テレビ小説出演歴
『ゲゲゲの女房』−主人公を思いやる近所の魚屋さん。『半分、青い。』−声が小さくて何を話しているかわからないクラゲ先生。『なつぞら』−厳格な料理人、先代親方。『エール』−カフェの常連客、太っ腹な社長。私は連続テレビ小説にはたくさん出演させていただいております！
――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
母が亡くなるまでの４か月の長期に渡り親身になって介護してくださった方々は、まさに聖人のような存在でした。感謝しかありません。
【写真多数】豪華！第3次キャスト14人を一挙紹介
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
――「風、薫る」に出演される意気込み
あれれ、NHKのどなたか、私が学生時代に『おんぼろアパートの管理人』やっていたことをご存知だったのでしょうか？（笑）今回は『長屋の大家さん』の役だなんて！こうなったら直美ちゃんのことを全力で応援しちゃおう！口は汚く喧嘩のように見えちまうのがたまにキズ、、、こっちとら江戸っ子だい！貧乏だけど心は錦！
――連続テレビ小説出演歴
『ゲゲゲの女房』−主人公を思いやる近所の魚屋さん。『半分、青い。』−声が小さくて何を話しているかわからないクラゲ先生。『なつぞら』−厳格な料理人、先代親方。『エール』−カフェの常連客、太っ腹な社長。私は連続テレビ小説にはたくさん出演させていただいております！
――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて
母が亡くなるまでの４か月の長期に渡り親身になって介護してくださった方々は、まさに聖人のような存在でした。感謝しかありません。