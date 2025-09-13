Íè½ÕÄ«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÂè4¼¡¥¥ã¥¹¥È10¿Í¤òÈ¯É½¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¾ïÏ¢¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸«¾å°¦¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÎÂè4¼¡¥¥ã¥¹¥È10¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤¯¡¢¹Í¤¨Êý¤â¤ä¤êÊý¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¿ÇË¤ê¤Ê2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò¼é¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢»þ¤Ë¶¯¤¼Ô¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡º´Ìî¾½ºÈ¤¬±é¤¸¤ëÅçÅÄ·ò¼¡Ïº¤Ï¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ä³°¹ñ¸ì¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£¤ê¤ó¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ£¸¶µ¨Àá¤¬±é¤¸¤ë¾®Æü¸þ±É²ð¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇÄ¾Èþ¤È¡È±¿Ì¿Åª¤Ê¡É½Ð²ñ¤¤¤ò¤¹¤ëÀÄÇ¯¡£¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤Î³¤·³Ãæ°Ó¡£
¡¡ÎÓÍµÂÀ¤¬±é¤¸¤ëô¢Â¼ÂÀ°ì¤Ï¡¢ÅçÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¿ÆÍ§¤Ç½ñÀ¸¡£
¡¡ºäÅì×½½½Ïº¤¬±é¤¸¤ëÀ¶¿å±¬»°Ïº¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¤ÇÇõÍèÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ê¹¤¯°·¤¦¡Ø¿ðÊæ²°¡Ù¤ò±Ä¤à¡£¤ê¤ó¡¢Ä¾Èþ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ»ü¤¬±é¤¸¤ëÌøÀîÊ¸¤Ï¡¢¿ðÊæ²°¤ÎÅ¹°÷¡£Å¹¤Î¾¦ÉÊ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÀÜµÒ¤â¤³¤Ê¤¹¡£
¡¡¾®ÁÒ»ËÌé¤¬±é¤¸¤ë¾¾¸¶´î²ð¤Ï¡¢¿ðÊæ²°¤Î¼êÂå¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÖÆ¬¤ÎÌò³ä¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¾¡³¤½®¤Ï¡¢±¬»°Ïº¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢¿ðÊæ²°¤Ë»þÀÞ¤Õ¤é¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾¶â¤è¤Í»Ò¤¬±é¤¸¤ëÂç²È¥È¥è¤Ï¡¢Ä¾Èþ¤¬½»¤àÄ¹²°¤ÎÎÙ¿Í¡£
¡¡¹²¬Í³Î¤»Ò¤¬±é¤¸¤ëÂç²È¥¥¯¤Ï¡¢Ä¾Èþ¤¬½»¤àÄ¹²°¤ÎÎÙ¿Í¡£
¡¡½Õ³¤»ÍÊý¤¬±é¤¸¤ëÂç²È²ÅÊ¿¤Ï¡¢Ä¾Èþ¤¬½»¤àÄ¹²°¤ÎÂç²È¤µ¤ó¡£
