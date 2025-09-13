メイプル超合金カズレーザー（41）が13日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。電話の態度が悪く、やる気のない対応の店員に対してぶつけた“直撃質問”を報告した。

カズレーザーによると最近、自宅のコンクリートの壁に穴を開けて棚を設置するため、パワーがある電動ドリルが必要になったという。ただ、その利用目的だけに購入するのは嫌だなと思い、ホームセンターのレンタルサービスを使うことにしたという。

カズレーザーは「そこのホームセンターに（電話を）かけたんですよ。“すいません、工具のレンタルをされてるとうかがったんですけど”（と聞いたら、出た店員は）“はぁ”（という返事だった）。“振動ドリルというのを探してるんですけど…”（と聞くと、ぶっきらぼうに）“今全部ないです”。で、“いつ（レンタルしてるドリルが）返ってくるか分かりますかね？”（と聞いたら）、“まあ調べたらわかりますけどね”（と投げやりに答えた）。すごくないですか？」と電話に出た店員の印象の悪い口調と態度を再現した。

そして「すげえなこいつ、と思って。（カズレーザーが）“調べたら分かるんですよね？”（と聞いたら店員は）“まあ”（とだけ答えた）。（そして）“お調べいただくわけにはいかないですか？”（と聞いたらその店員は）“まあ別にいいですけど、まあでもいつ返ってくるかわかんないと思いますけどね”（とまたもぶっきらぼうに答えた）。とんでもねえな、と思って、マジでこいつどういうつもりなのかなと思って。これはもう、ちょっと言いたくなって。“あの、おたくさん、今日会社辞めるんですか？”って（聞いた）。（態度の悪さからして）そうとしか考えられないじゃないですか。そしたら“はあ、近いうちに”と。あ、辞めるんだこいつ、と。じゃあ、そうか。じゃあその態度だわ…って。じゃあ怖いもんねえか、と思って“ああ、そうですか…”って（納得して電話を切った）。本当に怖いもんないとこんなことできるんだ、と思って」と話していた。