°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏª¡ÖÈþ¤·¤µ¤Î²ô¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×È¿¶Á»¦Åþ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎInstagram¤¬¡¢12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£»¨»ï¡ÖÈþÅªGRAND¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë2025Ç¯½©¹æ¤ÎÈ¯Çä¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥Ç
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÈþÅªGRAND 2025½©¹æ 9·î12ÆüËÜÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¾æ¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¤Î²ô¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥Ç
¢¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª
