°¦ÃÎ¸©¤Ç¹ñÆâºÇÂçµé¤Î·Ý½Ñ¤Îº×Åµ¡¢¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡Ö¤¢¤¤¤Á2025¡×¤¬¤­¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡Ö¤¢¤¤¤Á2025¡×¤Ï¡¢3Ç¯¤´¤È¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤­¤¿¡Ö¤¢¤¤¤Á¥È¥ê¥¨¥ó¥Êー¥ì¡×¤¬Ì¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

13ÆüÄ«¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î°¦ÃÎ·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñÆâ³°¤«¤é62ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÅ¸¼¨¤äÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ë¤Ï²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇò²½¤·¤¿¥µ¥ó¥´¤òÉ½¸½¤·³¤ÍÎ±øÀ÷¤òÁÊ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤Ï¡¢11·î30Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£