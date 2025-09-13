◇陸上 世界選手権東京大会 男子35キロ競歩（2025年9月13日 国立競技場発着）

19年ドーハ大会以来3大会ぶり出場の勝木隼人（34＝自衛隊体育学校）が2時間29分16秒で銅メダルを獲得した。川野将虎（26＝旭化成）は18位、丸尾知司（33＝愛知製鋼）は26位。日本勢が競歩でメダルを獲得するのは6大会連続となった。エバン・ダンフィー（34＝カナダ）が2時間28分222秒で金メダルに輝いた。

序盤から先頭でレースを引っ張った勝木。一度はメダル圏外へと順位を落としたが、粘りを発揮して3位でフィニッシュした。高温多湿の環境下に多くの選手が苦しむ中、日本勢最年長の34歳は「涼しいなとと思っていた」という。

その理由は、暑熱対策として独自の調整をしてきたから。最近2年間は東京での世界陸上を見据えて、率先して暑い場所で練習を実施した。7月には菅平で2週間の菅平合宿を行ったが、以降は拠点とする陸上自衛隊の朝霞駐屯地でトレーニングを重ねてきた。

「（今日は）涼しいなと思っていた。やってきた練習と違いすぎた。練習でも曇りはなく、日陰のない準備もしていた。今日は“35度を超えて欲しい”と思っていて、快晴を期待した。今回の湿度は正直、準備はしていなかったけど、いつも通りやってみたらいいんじゃないかと」

高地や涼しい場所での練習を好む選手もいる中、勝木は関東で汗を流した。その環境を望んだのは、家族の存在も理由にある。

「家族が近くにいて、2人の子供といるとコンディションがいい。上が男の子で来週に6歳。下が女の子で3歳。子供っていつもニコニコしているし、遊んでいても楽しいし、遊んでもらっているのかもしれないけど（笑い）。夜、寝る前に必ず“金メダルを獲ってね”と言ってくれる。たまに、ふざけて“銅メダルを獲ってね”とか（笑い）。日常生活が楽しくてリラックスできている」

自己流の調整法でメダルを手にした勝木。「優勝したかったけど、最低限、メダルを獲ることができた。少しでも日本チームの追い風になったら」と笑みを浮かべた。