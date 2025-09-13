»³ËÜÍ³¿¡¡5²ó¤Þ¤Ç7Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡¡½é²ó¤ËÉÔ±¿¤Ê·Á¤Ç¼ºÅÀ¤â2²ó¤«¤é5²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È
¡þMLB ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£5²ó¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ1¡¢7Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7Æü¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤È1¥¢¥¦¥È¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤È²÷Åê¤¹¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤¬ÂÇ¤¿¤ì¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸åÂ³¤Ë2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬¥¨¥é¡¼¡£ÉÔ±¿¤Ê·Á¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î²ó»°¿¶¤ò2¤ÄÃ¥¤Ã¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£5²ó¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤Ë1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤º¡¢7¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£