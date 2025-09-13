¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤À¡×¡¡ÃÏ¸µ»Ù±ç¼Ô¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ÇÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°¡¢²£¿Ü²ì»Ô¡¦»°±º»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ä¼«¿È¤Î¸å±ç²ñÄ¹¤é¤È¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¡¢ÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌ²ñ¸å¡¢¸å±ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤¬µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¾®Àô»á¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¾®Àô»á¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤ÈÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆñ¶É¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ä¼£°ÂÂÐºö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¿§¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¤³¤Î»þ´ü¡¢»ä¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£