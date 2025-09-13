FEILER×ピオヌンナル♡心ときめく特別コラボバッグ「MIMI」

韓国伝統のヌビ生地を用いたバッグブランド「ピオヌンナル」と、世界中で愛される「FEILER(フェイラー)」が夢のコラボレーションを発表しました。特別なバッグ「MIMI(ミミ)」は、心がときめく瞬間を形にしたスペシャルアイテム。ライトグレーとベージュの上品な2色展開で、ファッションのアクセントにもぴったりです。発売は2025年9月16日(火)正午から♡

特別感あふれるデザインポイント

「MIMI(ミミ)」は、前面にピオヌンナルのヌビ素材、背面にフェイラーのシュニール織を組み合わせたオリジナルサイズ（約縦28×横38cm）。

刺繍にはピオヌンナルの象徴「雲と雨」、そしてフェイラー人気デザイン『ハイジ』からアヒルや蝶々、青い鳥などがあしらわれています。

両ブランドの個性を融合させた、特別感いっぱいの仕上がりです。

カラーと価格展開もチェック♡

カラーは、思い入れのあるライトグレーとカフェベージュの2色展開。いずれも落ち着いたトーンで大人の女性にぴったりです。価格は各24,200円（税込）。

シンプルながら華やかさも兼ね備えたバッグは、日常使いから特別なお出かけまで幅広く活躍してくれます。刺繍のディテールが映えるので、コーデの主役としてもおすすめです。

発売は9月16日から数量限定！

「MIMI(ミミ)」は、2025年9月16日(火)正午より、ピオヌンナル公式オンラインショップとフェイラー公式オンラインショップで発売予定。

数量限定のため、早めのチェックが安心です。両ブランドの魅力を詰め込んだ今回のコラボは、手にした瞬間から特別な気持ちにしてくれるはず♪

大切にしたい、ときめきの一品♡



ピオヌンナルとFEILERのコラボレーションから誕生した「MIMI」は、素材も刺繍も細部にまでこだわり抜かれた特別なバッグ。

価格は24,200円（税込）と、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりです。ときめく瞬間を持ち歩けるような一品を、ぜひチェックしてみてください。

数量限定のため、この機会を逃さないように早めのチェックがおすすめです♪