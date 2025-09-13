2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年6月14日）*****つながり不足が、生活習慣病や心疾患、認知症などを引き起こす要因のひとつであることは、今や世界的な常識。その理由を専門家が解説します（構成：内山靖子）

趣味は1人よりもみんなで楽しむ

では、どのようなつながり方が健康にプラスになるのか。その答えは「ゆるやかなつながり」です。

伴侶や家族、親友といった安心できる深いつながりはもちろん大切ですが、似たような考え方や生活スタイルの人との交流は会話の内容が一定になっていく傾向があるため、刺激不足になってしまいます。

新鮮な刺激を受け続けるためには、年齢や性別、育った環境や価値観が異なる人たちと広く交流することが大切なポイント。自分とは違う考え方や話題に触れたり、いつもとは違う機会に恵まれたりすることが重要なのです。

つながりを作る場合には、まずは身近な場所である地域に目を向けてみてはいかがでしょうか。

みなさんが住む町でも、シルバー人材センターやボランティア団体、ジョギングや水泳などのスポーツサークル、絵画など趣味のグループや旅行サークルなど、さまざまな活動が行われているはず。その中で自分の好きなことや興味のあることに参加してみてはどうでしょうか。新たなつながりが生まれるきっかけになるかもしれません。

また、運動でもカルチャー系の活動でも、1人よりも複数人で行ったほうが健康効果が高いことが報告されています。ですから、たとえば手芸を趣味にしている場合、1人で家に籠もって黙々と作業するよりも、手芸サークルなどに参加するほうが健康面を考えるとよいと言えるのです。

ほかにも、愛知県の高齢者約1万3000人を対象に、「普段、運動している頻度」と健康状態の関係を調べたところ、「スポーツや運動のグループに参加して、週1回以上運動している人」と「スポーツや運動のグループに参加しているが、週1回未満しか運動していない人」が将来的に要介護状態になる割合は、ほぼ同じくらいだったという結果が出ました。

「運動している人」と「していない人」が同じなのはなぜ？ と思われるかもしれませんが、グループに所属することで得られる「つながり」が、運動をすること以上に心身にプラスの影響を及ぼしているからなのです。

私が所属している東京都健康長寿医療センターでも、絵本の読み聞かせを通じた世代間交流ボランティア活動を行っています。

この活動に参加しているシニア世代の方に保育園や小学校などで週に1〜2回、読み聞かせをしてもらっているのですが、調査の結果、継続して活動に参加している方は身体面でも心理面でも健康状態が高まっていくということが明らかになりました。

「年賀状じまい」はもったいない

新しいことを始めたり、見知らぬグループに参加したりすることに勇気が必要だと感じる人もいるかもしれません。それならばまずは、近所の人はもちろん、いつも訪れるスーパーの店員さんや整体院で顔を合わせる人たちと挨拶を交わしてみるのはいかがでしょうか。

「こんにちは」「いいお天気ですね」という他愛ない会話を交え、互いの存在を認識しあう関係性もまた、ゆるやかなつながりのひとつです。それをきっかけに、さらに親交が深まっていくこともあるでしょう。

年を重ねるほどに、親しくしてきた友人や知人が施設に入ったり、亡くなったりして、自然とつながりは減ってしまうもの。

昨今「年賀状じまい」という言葉をよく耳にしますが、学生時代の友人や会社員時代の同僚など、年にたった1度だけだとしても、近況を報告しあえる仲はとても貴重です。

人生をより豊かに健康に過ごせるよう、今あるつながりを大事にしながら、新たなつながりを見つけていきましょう。