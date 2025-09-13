2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に小倉史也が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

小倉は、「瑞穂屋」の手代でありながら番頭の役割も担う松原喜介を演じる。

小倉史也（松原喜介役）コメント『風、薫る』出演への意気込みこの度『風、薫る』に出演させていただけることになり、本当に夢のような気持ちで、ワクワクがとまりません。松原喜介は瑞穂屋の手代という、中間管理職の立場を担う人物です。責任と覚悟を背負いつつ器用に立ち回っている彼を通じて、自分自身も成長していければと思います。

連続テレビ小説への出演子役のころ『天花』に出演させていただきました。撮影現場でパタパタ鶴の折り方を教わって今でも折れることがちょっとした自慢です。

看護との接点・思い出3年前に父が亡くなりました。闘病中、病院の先生方、在宅で支えてくださった看護師や介護職の方々の姿を目の当たりにしましたし、自分自身も父の介護に携わりました。患者さんと深く向き合い、命と寄り添う姿に触れ、自分もその経験を経て成長できたと思います。（文＝リアルサウンド編集部）