2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に片岡鶴太郎が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

片岡は、清水卯三郎（坂東彌十郎）と旧知の仲で、瑞穂屋に時折ふらっと現れる勝海舟を演じる。

片岡鶴太郎（勝海舟役）コメント『風、薫る』出演への意気込みこの度は、幕末から明治という激動の時代を生き抜き、江戸城無血開城という歴史的な役割を果たした勝海舟を演じます！ 江戸時代の活躍を描いた勝海舟の姿は多く観られますが、今回は明治期の勝海舟に焦点が当てられます。今まで観た事の無い明治期の勝海舟を、私が新たに創り演じて参ります。（文＝リアルサウンド編集部）