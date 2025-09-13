RSK

¤­¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¹â¾¾Ä®¤Î¹ñÆ»11¹æ¤Ç¡¢70ºÐ～80ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷À­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¡¢¹â¾¾»ÔÌ¶ÎéÄ®¤Î½÷À­¡Ê62¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î½÷À­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤ÏÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤òÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î½÷À­¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£