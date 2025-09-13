¡ÖE¥Æ¥ì¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥­¥ë¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¡ÊÀÇ¹þ 2290±ß¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢NHK¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¡ÊE¥Æ¥ì¡Ë¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖE¥Æ¥ì¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥­¥ë¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥Ã¥·¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¡Ø¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â

¢£µ¡Ç½À­¤âÈ´·²

¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖE¥Æ¥ì¥­¥Ã¥º¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥­¥ë¥È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤­¤Ê3ºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£

¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ù¡¢¡Ø¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡Ù¤òÍÑ°Õ¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢½À¤é¤«¤Ê¿§Ì£¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁíÊÁ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥­¥ë¥È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃÈ¤«¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃæÌÊ¤ò»ÈÍÑ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Í¤¸¤ì¤Ë¤¯¤¤¥´¥àÎ±¤á¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ä¡¢¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¾å²¼¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢µ¡Ç½À­¤¬È´·²¤À¡£