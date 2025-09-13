USJの新顔「スマイリー」って知ってる？ 愛されキャラで人気急上昇中→でも実はコワいヤツ〈取材レポ〉
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、なんか新しいヤツが現れた！ カボチャのような頭に幽霊のような胴体で、スルスルと動き回るこの子の名前はスマイリー。「誰!?」「かわいい」と道行く人が振り返り、あっという間に人だかりができるほど今、人気急上昇中の新キャラクターだ。11月3日（月）まで開催の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の一環で登場したスマイリーは、かわいい見た目とは裏腹に実はちょっぴりコワい存在。今好きになれば“古参”になれちゃう、スマイリーの魅力を紹介する。
【動画】ギャップやばすぎるｗ スマイリーの真の正体
■『チェンソーマン』コラボのキャラ！
今大注目のスマイリーは、昨年から始まった、アニメ『チェンソーマン』コラボのアトラクション「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」に登場するオリジナルキャラクター。
「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」は、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で人気を博すオリジナルキャラクターの“かぼちゃのスマイリー”が登場する映画を鑑賞するために、「シネマ 4-D シアター」を訪れたゲストが、パークへ潜入していたデンジ、アキ、パワー、コベニに遭遇するというストーリーのシアター型アトラクションだ。
この劇場では「毎年ゲストが行方不明になる」というきな臭いウワサも流れており、予定通り上映が開始されたと思ったのもつかの間…。スマイリーの本性が暴き出され、絶叫響き渡り血しぶき舞うカオスなシアターと化す。
スマイリーの生きがいは、毎年ホラー映画の監督、主演を果たし、鑑賞するすべてのゲストを怖がらせること。映画ごとに異なる姿を披露するが、その正体は「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で感じる恐怖から生まれた悪魔なのだ。
普段はポップでかわいいパンプキンの姿をしており、今年から始まった「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」では、まさしくそのかわいい姿のスマイリーに会うことができる。
「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」では邪悪な存在だったのに、いざ目の前にすると胸がキュン…。名前を呼ぶと、近付いてきてくれたり、元気いっぱいに手を降ったり、くるりんと回ったり…。その愛くるしい姿にくぎ付けになってしまう。「こういう騙されやすい人が、きっと一番最初に悪魔の犠牲になっていくんだ」と己の危機管理能力のなさを実感する。
スマイリーは「シネマ 4-D シアター」付近に登場するので、ぜひアトラクションとセットで楽しんでほしいところ。グリーティングで「はじめまして」だった場合、アトラクションでは、ちょっと引いてしまうくらい豹変するので、ギャップも込みで愛したい存在だ。
■今年もグッズが最高でした
ちなみに「シネマ 4-D ストア」では、『チェンソーマン』コラボのグッズが続々と登場。去年は黒地にスタイリッシュなデザインが施されたアイテムが展開されていたが、今年は「シネマ 4-D シアター」に飾られている、ポチタとポップコーンのオブジェがモチーフになったグッズが新登場している。
「カチューシャ」や「ハンドマフクッション」などラインナップが豊富で、ショップのディズプレイをを見るだけでも楽しい。
9月19日（金）には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開されるので、盛り上がる今のタイミングで『チェンソーマン』の世界に飛び込んでみては？
TM＆（C）Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
（C）藤本タツキ／集英社・MAPPA
■『チェンソーマン』コラボのキャラ！
今大注目のスマイリーは、昨年から始まった、アニメ『チェンソーマン』コラボのアトラクション「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」に登場するオリジナルキャラクター。
「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」は、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で人気を博すオリジナルキャラクターの“かぼちゃのスマイリー”が登場する映画を鑑賞するために、「シネマ 4-D シアター」を訪れたゲストが、パークへ潜入していたデンジ、アキ、パワー、コベニに遭遇するというストーリーのシアター型アトラクションだ。
この劇場では「毎年ゲストが行方不明になる」というきな臭いウワサも流れており、予定通り上映が開始されたと思ったのもつかの間…。スマイリーの本性が暴き出され、絶叫響き渡り血しぶき舞うカオスなシアターと化す。
スマイリーの生きがいは、毎年ホラー映画の監督、主演を果たし、鑑賞するすべてのゲストを怖がらせること。映画ごとに異なる姿を披露するが、その正体は「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で感じる恐怖から生まれた悪魔なのだ。
普段はポップでかわいいパンプキンの姿をしており、今年から始まった「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」では、まさしくそのかわいい姿のスマイリーに会うことができる。
「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」では邪悪な存在だったのに、いざ目の前にすると胸がキュン…。名前を呼ぶと、近付いてきてくれたり、元気いっぱいに手を降ったり、くるりんと回ったり…。その愛くるしい姿にくぎ付けになってしまう。「こういう騙されやすい人が、きっと一番最初に悪魔の犠牲になっていくんだ」と己の危機管理能力のなさを実感する。
スマイリーは「シネマ 4-D シアター」付近に登場するので、ぜひアトラクションとセットで楽しんでほしいところ。グリーティングで「はじめまして」だった場合、アトラクションでは、ちょっと引いてしまうくらい豹変するので、ギャップも込みで愛したい存在だ。
■今年もグッズが最高でした
ちなみに「シネマ 4-D ストア」では、『チェンソーマン』コラボのグッズが続々と登場。去年は黒地にスタイリッシュなデザインが施されたアイテムが展開されていたが、今年は「シネマ 4-D シアター」に飾られている、ポチタとポップコーンのオブジェがモチーフになったグッズが新登場している。
「カチューシャ」や「ハンドマフクッション」などラインナップが豊富で、ショップのディズプレイをを見るだけでも楽しい。
9月19日（金）には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開されるので、盛り上がる今のタイミングで『チェンソーマン』の世界に飛び込んでみては？
TM＆（C）Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
（C）藤本タツキ／集英社・MAPPA