¡Ö¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×ÇßÌî¸ö»Ò¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î15°Ì¤âÎÞ¡¡½÷»Ò35¥¥í¶¥Êâ¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ½÷»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÇßÌî¸ö»Ò¡ÊLOCOK¡Ë¡áÊ¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î15°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈÁö¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ú¥ì¥¹¤È¤Ï17Ê¬°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Æþ¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ó¤ÀÇßÌî¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³«ºÅ¤Ç¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤Î±èÆ»¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬ÇßÌî¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤¯¤é¤¤¤«¤é±èÆ»¤ÎÆüËÜ¤ÎÊý¤Î±þ±ç¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¹¤®¤Æ¡¢Áá¤¯Á°¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤ª¤Ê¤«¤ËÍè¤¿¡£ÂÎÎÏ¡¢µ»½ÑÌÌ°Ê³°¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ä¤ÄÈ¿¾Ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£