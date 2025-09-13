ÀÐÇËÁíÍý¤¬9·îËö¤Ë¤â´Ú¹ñË¬Ìä¤òÄ´À°¡¡Âà¿ØÁ°¤ËÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø
ÀÐÇËÁíÍý¤¬¡¢º£·îËö¤Ë¤â´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼óÇ¾Æ±»Î¤¬Áê¼ê¤Î¹ñ¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ¡¢9·îËö¤Ë¤â´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬8·î¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¶É´Ö¶¨µÄ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Ë¡Ö¼¡¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Ï10·î¤Ë¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î³°¹ñË¬Ìä¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£