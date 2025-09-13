女優小島可奈子（49）が、16日から21日まで東京・渋谷ギャラリー・ルデコで「小島可奈子写真展『咲く。』」を開催する。カメラマン佐藤裕之撮影のフルヌードを含めた約50点の写真を展示。展示しきれなかった写真を収めた限定写真集も販売する。

17日に節目となる50歳の誕生日を迎える小島は、可能な限り会場に顔を出す。「写真は見る人、見る人によって、沢山の物語を生み出します。そんなロマンスの詰まったお仕事ができた人生を本当に幸せに思います。痛みも悲しみも喜びもいろいろあった50年という月日。みなさんはどんな月日をお過ごしでしたか。同じ時代を生きてきた同士として、一瞬のきらめきを一緒に過ごせたら、こんなにうれしいことはありません。会場でお待ちしています」と話している。

昨年6月にはヘアヌード写真集「凪−NAGI−」（双葉社）を出版。08年（平20）の篠山紀信さん撮影の写真集「隠花な被写体」以来16年ぶり、48歳の円熟したヘアヌードで、その美熟女ぶりが話題を呼んだ。

地元福岡でスカウトされた小島は、96年に芸能界デビュー。清楚（せいそ）とコケティッシュな魅力を併せ持つ美少女として、グラビア、バラエティーでブレーク。97〜02年にフジテレビのバラエティー「足立区のたけし、世界の北野」にレギュラー出演。女優としても97年にフジテレビ系ドラマ「シネマカクテル」などに主演した。06年には31歳で写真集「Moon＆sun」でヘアヌードに初挑戦。11年の結婚後は、地元福岡で主婦業、自身がプロデュースした美容ドリンク「エーシェル」を販売するメーカーの経営をしている。